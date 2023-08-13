Изидор не считает Дзюбу лучшим российским футболистом

Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор ответил на вопрос о лучшем российском игроке.

«Дзюба? Я играл с большим количеством футболистов. И на общем уровне Дзюба играет очень хорошо. Но также нельзя забывать о Головине и Миранчуке. Наверное, они самые лучшие российские футболисты», — приводит слова Изидора «Спорт День за Днем».

При этом французский нападающий отметил, что Дзюбу можно считать лучшим игроком в Российской премьер-лиге.

В текущем сезоне 34-летний Дзюба забил один гол, сыграв в четырех играх во всех турнирах.

«Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице национального чемпионата, набрав пять очков за четыре игры.