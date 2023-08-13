Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «красно-синими» и «Сочи».

- «Сочи» с Хохловым пока выступает не самым выразительным образом. Вы ждёте, что в новом сезоне команда сможет вернуться на уровень позапрошлого сезона?

- Всё решают кадры. Если у Хохлова будут нужные ему футболисты, которые подходят под его тактику, то его работа будет приносить результат. Чехарда с тренерами не сыграла на руку клубу, надо искать причины таких перестановок внутри. Лидеров команды забрали, достойной замены не нашлось. Гаранин пришёл и стал менять схему, Бердыев делал то же самое, а Хохлов тоже стал ломать всё под себя. Футболисты не понимают, как им играть, хотя команда в позапрошлом сезоне добилась результата. Переход на новый стиль требует времени. Посмотрим, сколько времени понадобится Хохлову. Пройдёт тура два-три и тогда будет понятно, кто на что может претендовать. Пока тяжело о чём-то говорить.

- Вам не кажется, что Федотов, как раз ранее возглавлявший «Сочи», стал играть менее прагматично?

- Сложно однозначно сказать что-то по этому вопросу. У него была лучшая защита в лиге, но травмы Агапова и Дивеева наложили свой отпечаток на стиль игры. Естественно, команде нужен нормальный бомбардир, а по средней линии... Как не было созидания и креатива, так и нет. Нужны игроки, которые смотрят вперёд и могут отдать пас.

- А что не так с нападающими? Есть же Чалов.

- Да, есть Чалов, но одного его мало. Видимо, Федотова устраивает Заболотный на острие атаки. Некому давить впереди, мало кто умеет бить издали. У Дивеева есть сумасшедший удар, но он им не пользуется.