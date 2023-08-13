​«Зенит» назвал состав на матч с «Факелом»

В воскресенье вечером «Зенит» будет проводить домашний матч чемпионата России против «Факела». Рулевой питерской команды Сергей Семак принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Кержаков, Караваев, Марио Фернандес, Эракович, Ренан, Сантос, Васильев, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Кассьерра.

Матч между «Зенитом» и «Факелом» стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что после трёх сыгранных туров Премьер-лиги «Зенит» имеет в своём активе четыре очка.