Масалитин: «ЦСКА нужно усиление, на одном Чалове далеко не уедешь»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча четвёртого тура РПЛ, в котором «армейцы» примут на своём поле «Сочи».

Эксперт отметил, что ЦСКА не хватает стабильности, поэтому уверенности в победе «красно-синих» у него нет.

«Пока не появится основной состав и не придёт игра, которая даёт результат, такая нервозность и будет. На одном Чалове далеко не уедешь. Нужно усиление», — цитирует Масалитина «Чемпионат».

В трёх турах РПЛ ЦСКА набрал шесть очков и сейчас занимает шестое место в турнирной таблице, опережая 10-й «Сочи» на три балла. Очное противостояние этих команд состоится сегодня, 13 августа. Начало — в 20:00 по московскому времени.