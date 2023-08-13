Голкипер «Ростова» Медведев: «Надеюсь, к матчу Кубка России буду готов»

Вратарь «Ростова» Никита Медведев ответил на вопрос о своём состоянии.

«Да уже три недели прошло после получения травмы. Я думаю, недельку еще пропущу, это максимум. Надеюсь, к матчу Кубка России буду готов», — заявил Медведев «РБ Спорту».

28-летний голкипер выступает за «Ростов» с прошлого лета. В минувшем сезоне Медведев принял участие в двух матчах Кубка России, в которых не пропустил ни одного мяча.

На данный момент «Ростов» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав семь очков за четыре тура.

Предстоящим соперником команды Валерия Карпина станет «Сочи». Встреча пройдет 19 августа и начнется в 20:00 по мск.