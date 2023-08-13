Осинькин назвал главную задачу «Крыльев Советов» в РПЛ

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился комментарием о задачах самарского коллектива в текущем сезоне РПЛ.

«Сейчас задача — 33 очка. А потом все остальное. Именно это количество очков позволит «Крыльям» остаться в РПЛ», — приводит слова Осинькина издание «Спорт-Экспресс».

«Крылья Советов» набрали восемь очков в стартовых четырех турах чемпионата России и на данный момент занимают четвертое место в турнирной таблице.

В следующем туре подопечные Осинькина на выезде встретятся с казанским «Рубином». Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени.