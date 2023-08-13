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​Журналист Рабинер – о травмах в «Реале»: «Произойди такое в «Спартаке», главного тренера и тренера по физподготовке уже пригвоздили бы»

13 Августа 2023 • 15:42 Комментировать

Сразу два футболиста «Реала» за последнее время угодили в лазарет с травмами крестообразной связки. Сначала надолго выбыл вратарь Тибо Куртуа, а теперь и защитник Эдер Милитао. Комментарий на этот счёт дал известный журналист Игорь Рабинер.

«Что у них там в «Реале» творится?» - задаётся вопросом Рабинер.

«Произойди такое в «Спартаке», главного тренера и тренера по физподготовке уже пригвоздили бы за неквалифицированную предсезонку», - написал журналист в своём телеграм-канале.

Напомним, что «Реал» в первом матче сезона обыграл «Атлетик» на выезде со счётом 2:0. Авторами голов стали Родриго и Джуд Беллингем, который отличились ещё до наступления перерыва. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Спартак Москва Игорь Рабинер Тибо Куртуа Эдер Милитао
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