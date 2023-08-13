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Балахнин: «ЦСКА пока не набрал нужных оборотов» эксклюзив

13 Августа 2023 • 15:01 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Сочи
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Через 4 ч. 23 мин.

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между ЦСКА и «Сочи».

- Вам не кажется, что пока Хохлов не может прийти к своему уникальному стилю?

- Я согласен с вашим мнением. У меня складывается впечатление, что команда пока не может найти себя и пляшет от соперника. Навязывания своего стиля пока не видно. Они пока далеки от того, чтобы составлять конкуренцию лидерам.

- А можете сказать, что ЦСКА стал выступать менее прагматично?

- В прошлом году команда заняла второе место и одержала победу в Кубке. Такой клуб с традициями болельщики и сама атмосфера постоянно толкают вперёд. ЦСКА — хорошая команда, которая пока не набрала нужные обороты. ЦСКА может играть гораздо лучше. Чем дальше, тем интереснее.

- Некоторые говорят, что у «армейцев» короткая скамейка, а их оппоненты утверждают обратное. К кому в этом вопросе присоединились вы?

- Этой команде нужен шаг вперёд. Чтобы совершить этот шаг, команда должна усилиться более качественными футболистами. Если это произойдёт, команда заиграет по-другому.

- То есть дело в кадрах?

- Да. Чтобы выйти на более высокий уровень и стабильно его удерживать, ЦСКА нужны усиления состава.

Матч ЦСКА — «Сочи» состоится сегодня, 13 августа. Начало этой встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сергей Балахнин Сочи
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