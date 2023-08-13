Известный российский тренер Александр Тарханов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о выступлениях ЦСКА и «Сочи» в новом сезоне.

- Почему у Хохлова пока не получается проявить себя в полной мере?

- Пока клуб выглядит неплохо и навязывает борьбу в чемпионате.

- Не кажется, что у ЦСКА есть проблемы с нападением? Чалов ярок, но Заболотный промахивается по пустым воротам.

- Промахи по пустым бывают у всех, это не говорит, что он слабый нападающий, который не может помочь ЦСКА.

- А есть ли у «армейцев» проблемы с обороной с вашей точки зрения?

- Я смотрел не все матчи, так что не могу точно ответить на ваш вопрос. Раз команда пропускает, значит, проблемы в обороне есть.