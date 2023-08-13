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Тарханов - о Заболотном: «Промахи по пустым воротам бывают у всех» эксклюзив

13 Августа 2023 • 14:46 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Сочи
1 1.53 X 4.15 2 6.60
Через 4 ч. 22 мин.

Известный российский тренер Александр Тарханов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о выступлениях ЦСКА и «Сочи» в новом сезоне. 

- Почему у Хохлова пока не получается проявить себя в полной мере?

- Пока клуб выглядит неплохо и навязывает борьбу в чемпионате.

- Не кажется, что у ЦСКА есть проблемы с нападением? Чалов ярок, но Заболотный промахивается по пустым воротам.

- Промахи по пустым бывают у всех, это не говорит, что он слабый нападающий, который не может помочь ЦСКА.

- А есть ли у «армейцев» проблемы с обороной с вашей точки зрения?

- Я смотрел не все матчи, так что не могу точно ответить на ваш вопрос. Раз команда пропускает, значит, проблемы в обороне есть.

Не пропустите текстовую трансляцию матча ЦСКА - «Сочи». 
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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Александр Тарханов Сочи
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