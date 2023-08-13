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Игрок «Ростова» Комаров заявил, что хотел бы уехать в Европу

13 Августа 2023 • 14:36 Комментировать
Сочи
...
Ростов
19.08 20:00

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров признался, что хотел бы попробовать свои силы в Европе.

Ранее стало известно, что 20-летний полузащитник «Динамо» Арсен Захарян перейдёт в испанский клуб «Реал Сосьедад».

«Хотел бы, как Захарян, уехать в Европу?  Наверное, да. В какой клуб? Не знаю, так сложно сказать», — цитирует Комарова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 20-летний Комаров провёл за «Ростов» три матча, в которых забил один гол. Контракт молодого футболиста с российским клубом рассчитан до конца декабря 2026 года.

В стартовых четырёх турах РПЛ «Ростов» набрал семь очков и сейчас занимает пятое место в турнирной таблице. Свой следующий матч южане проведут 19 августа против «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Иван Комаров Арсен Захарян
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