Игрок «Ростова» Комаров заявил, что хотел бы уехать в Европу

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров признался, что хотел бы попробовать свои силы в Европе.

Ранее стало известно, что 20-летний полузащитник «Динамо» Арсен Захарян перейдёт в испанский клуб «Реал Сосьедад».

«Хотел бы, как Захарян, уехать в Европу? Наверное, да. В какой клуб? Не знаю, так сложно сказать», — цитирует Комарова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 20-летний Комаров провёл за «Ростов» три матча, в которых забил один гол. Контракт молодого футболиста с российским клубом рассчитан до конца декабря 2026 года.

В стартовых четырёх турах РПЛ «Ростов» набрал семь очков и сейчас занимает пятое место в турнирной таблице. Свой следующий матч южане проведут 19 августа против «Сочи».