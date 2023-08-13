​Личка назвал Захаряна игроком клуба «Реал Сосьедад»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал факт отсутствия Арсена Захаряна в заявке команды на воскресный матч РПЛ против «Балтики».

«Арсен будет на стадионе, но уже можно сказать, что он игрок клуба «Реал Сосьедад». Он не выйдет на поле, а будет смотреть игру с трибуны», - сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что в ближайшее время 20-летний Захарян отправится в Испанию, чтобы пройти обследование и завершить переход в «Реал Сосьедад». По данным СМИ, испанский клуб, который в новом сезоне выступит в Лиге чемпионов, заплатит «Динамо» 12 миллионов евро. Ещё какую-то сумму в сделке пропишут как бонусы.

Матч «Динамо» - «Балтика» стартует в 15:00 по московскому времени, не пропустите трансляцию в текстовом формате.