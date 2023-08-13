Агент Селюк: «Гогуа на три головы выше, чем Эракович»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что бывший игрок ЦСКА Седрик Гогуа, выступающий в настоящий момент за таджикский «Истиклол», мог бы сейчас быть сильнейшим защитником в РПЛ.

Агент считает, что Гогуа сильнее новобранца «Зенита» Страхиньи Эраковича, перешедшего в петербургский клуб нынешним летом из «Црвены Звезды».

«В России проблемы с защитниками очевидны. Пусть команды позвонят Черевченко и спросят про Гогуа. Он сейчас был бы лучшим защитником в РПЛ. Я готов заплатить зарплату, если это будет не так. Но он на три головы выше, чем Эракович», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Цвета «Истиклола» Гогуа защищает с февраля текущего года. За эту команду футболист успел провести 11 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Сейчас портал Transfermarkt оценивает 29-летнего ивуарийца в 150 тысяч евро.