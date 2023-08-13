Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу дончан в матче с «Рубином» (3:0).

- Вам не показалось, что фортуна вчера была на стороне Карпина?

- Если и была, то самую малость. «Ростов» выглядел интереснее, лучше и эффективнее. Да, первый тайм был тяжёлым и вязким, но происходящее на поле отобразилось на табло. Противник «Ростова» выглядел слабее и впереди абсолютно ничего не создал, за исключением некоторых полумоментов в первом тайме.

- Тем не менее, статически по ударам равенство. «Рубину» не хватило именно последнего касания?

- Наверное, да. Казанцы не создали должного напора и напряжения, а атаки «Ростова» были куда опаснее.

- У вас создалось ощущение, что «Рубин» - основной претендент на понижение в классе?

- Зацепиться за сохранение прописки шанс есть всегда. Чемпионат только начался, но «Рубину» точно надо усиливаться. По составу казанцы остались в Первой лиге. В РПЛ другие скорости и другой уровень сопротивления, Рахимову надо перестроиться.