Известный российский специалист Валерий Непомнящий в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между ЦСКА и «Сочи».

«Сочи» играет абсолютно нестабильно. Сначала мы видим проблески в игре, потом команда снова проседает. Я хорошо знаю Дмитрия Хохлова по молодёжной команде «Динамо», где он выстроил играющую команду. Почему не получается здесь и сейчас? Видимо, проблемы не так быстро решаются, дело ещё и в Кубке России.

Дмитрий Хохлов пока находится в поиске, как мне кажется. Ему нужно время, чтобы найти свою игру.

ЦСКА страдает только от одного. Когда у тренерского штаба появится стабильность с выбором защитников, клуб снова станет грозной силой. В любом случае в игре с «Сочи» фаворит ЦСКА, тут у меня сомнений нет», - сказал Непомнящий.

Матч ЦСКА – «Сочи» стартует в 20:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.