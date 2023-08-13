Петржела отреагировал на новый скандал Дзюбы

Чешский специалист Властимил Петржела, поработавший в петербургском «Зените», высказался о скандале вокруг нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, нагрубившего журналисту.

«Когда Дзюба забивает, он очень веселый, а когда период неудач - ищет виновных. Успокойся, у тебя проблемы так будут. Дзюба - футболист не моего ранга, мне он неинтересен», - приводит слова тренера «РБ Спорт».

Дзюба играет за «Локомотив» с февраля 2023 года. Его контракт со столичным клубом рассчитан до лета следующего года.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги нападающий отметился одним забитым мячом в трех поединках.