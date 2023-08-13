Стало известно, когда Газинский вернётся на поле

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поведал о сроках восстановления полузащитника команды Юрия Газинского.

«Газинский сможет играть примерно в конце августа, начале сентября», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Газинский получил повреждение в поединке 23-го тура минувшего розыгрыша чемпионата России с ЦСКА. В апреле хавбек был прооперирован.

В сезоне-2022/2023 полузащитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, записав на свой счет пять забитых мячей и три результативные передачи. Контракт Юрия рассчитан до лета следующего года.