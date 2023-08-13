ЦСКА - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В четвёртом туре чемпионата России по футболу встречаются ЦСКА и «Сочи».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча ЦСКА Москва - Сочи
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Протокол игры
Тороп Владислав•Набабкин Кирилл•Виллиан Роша•Мойзес• 13'Мухин Максим•Мендес Виктор•Зделар Саша•Глебов Кирилл•Обляков Иван•Заболотный Антон•Чалов Фёдор
Заболотный Николай•Алвес Марсело•Дркушич Ваня•Миладинович Иван•Заика Кирилл•Нобоа Кристиан•Кравцов Кирилл•Макарчук Артём•Крамарич Мартин•Джорджевич Лука• 16'Юсупов Артур
13 августа. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).
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