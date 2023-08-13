Смородская считает, что «Локомотиву» надо работать над игрой в обороне

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о матче четвёртого тура РПЛ, в котором «железнодорожники» сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

По мнению Смородской, «Локомотиву» необходимо работать над игрой в обороне. Также экс-президент предположила, почему в Кубке России «красно-зелёные» выступают лучше, чем в РПЛ.

«Надо работать над обороной! Почему в Кубке России «Локо» выступает лучше, чем в РПЛ? Кубок — другой турнир. В чемпионате все ожесточенно борются за каждый балл, в Кубке идёт более расслабленная игра», — приводит слова Смородской «Матч ТВ».

В четырёх турах РПЛ «Локомотив» набрал пять очков и сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 19 августа против «Краснодара». Начало — в 19:30 по московскому времени.