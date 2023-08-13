«Зенит» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В четвёртом туре чемпионата России по футболу встречаются «Зенит» и «Факел».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Зенит - Факел
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Протокол игры
Кержаков Михаил•Караваев Вячеслав•Эракович Страхинья•Ренан Роберт•Фернандес Марио•Вендел Маркус•Васильев Дмитрий Алексеевич•Клаудиньо•Дуглас Сантос•Кассьерра Матео•Сергеев Иван
Гудиев Виталий•Черов Василий•Божин Сергей•Кудряшов Фёдор•Мастерной Владислав•Мендель Андрей•Якимов Вячеслав•Квеквескири Ираклий•Альшин Ильнур•Моцпан Никита•Марков Евгений
13 августа. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).
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