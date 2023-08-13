Ловчев: «Лантратов спас «Локомотив» от разгрома»

Бывший игрок сборной СССР и московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о матче четвертого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Крыльями Советов».

«Подавляющее преимущество Самары. «Крылья» разрывали соперника. «Локомотив» спас только Лантратов, он провел блестящий матч - если бы не он, счет мог быть крупным», - написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Поединок прошел на стадионе «РЖД Арена» и завершился вничью со счетом 1:1. «Железнодорожники» смогли спастись благодаря голу Константина Марадишвили в компенсированное время.