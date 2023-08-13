Бывший гендиректор ФК «Москва» Юрий Белоус в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матчей 4-го тура чемпионата России «Зенит» – «Факел» и ЦСКА – «Сочи».

- Что мы увидим в матче «Зенит» – «Факел»?

- Если «Факел» будет биться как с ЦСКА на Кубок, то «Зениту» придётся непросто. Три поражения на старте чемпионата не оставляют воронежцам другого выхода, кроме как пытаться играть на победу в Петербурге.

- ЦСКА будет злее после поражения от «Факела» в Кубке?

- Естественно, тут даже вопросов нет. У «Сочи» сбился прицел. Конечно, Хохлову надо побыстрее восстанавливать игру команды, потому что на сегодняшний день «Сочи» не показывает ни игры, ни результата.

- Если «Зенит» не выиграет третий матч подряд в чемпионате, тогда что?

- Команда строится, из неё ушёл лидер Малком, ничего страшного. Вы намекаете на увольнение тренера? Семак привёл команду к пяти подряд титулам в чемпионате. Нет никаких оснований увольнять его ни после четырёх, ни после пяти, ни после десяти туров, ни даже если вдруг «Зенит» не станет чемпионом в этом сезоне. Надо иметь в виду, что невозможно всё время только выигрывать.

Матч «Зенит» – «Факел» начнётся сегодня, 13 августа, в 17:30, а в игре ЦСКА – «Сочи» стартовый свисток прозвучит в 20:00.