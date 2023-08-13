Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между ЦСКА и «Сочи».

«Я бы не стал очень упрощённо смотреть на возможности «Сочи». В нашем чемпионате все команды могут показать своё лицо. Другое дело, что у кого-то эта физиономия выпуклая и очерченная, а у кого-то более блеклая. Конечно, сочинцы будут делать всё возможное, чтобы противостоять «армейцам», и делать всё, чтобы не повторить ошибок прошлой игры, в которой они потерпели сокрушительное поражение. ЦСКА может предъявить все свои козыри. Эти козыри гораздо весомее козырей сочинцев. Мне видится, что «армейцы» добьются победы, но команду Федотова не ждёт победа в простой игре без сопротивления», - сказал Игнатьев.

Матч ЦСКА – «Сочи» стартует в 20:00. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.