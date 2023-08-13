Якубко высказался о грубом выпаде Дзюбы в сторону журналиста

Бывший игрок «Амкара» Мартин Якубко поделился мнением о грубом выпаде нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в адрес журналиста.

«Такие вещи не должны выходить на публику, чтобы люди это слышали. Просто не общайся с журналистами. Лучше, конечно, промолчать, потом выглядит не очень красиво», - передает слова Якубко издание «РБ Спорт».

В последнем матче чемпионата «железнодорожники» на своем поле расписали мировую с самарскими «Крыльям Советов» со счетом 1:1.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Дзюба сыграл три поединка, в которых записал на свой счет один забитый мяч.