Бывший полузащитник ростовского СКА Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал победу «Ростова» над «Рубином» в матче 4-го тура РПЛ со счётом 3:0.

- У «Ростова» нет стабильной командной игры, поэтому чередуются крупные поражения и победы. Можно сказать, это начинающая команда. В ней нехватка опытных индивидуально сильных футболистов, которые вели бы игру. Они играют на эмоциях. В матче против «Рубина» со стороны игроков «Ростова» были желание и мобилизация. Понятно, им было деваться некуда. Ну и «Рубин» позволял, хотя периодами он контролировал мяч и атаковал.

Комличенко мог забить головой с пяти метров, но попал во вратаря. А потом Ионов отдал очень удачный предголевой пас, нашёл какую-то лазейку. Но сравняй «Рубин» счёт, «Ростов» мог свалиться на навал. Всё-таки на результате сказалось индивидуальное мастерство Ионова, обрезавшего чужую оборону таким пасом. Игра шла до гола, я думаю. И у тех, и у тех проблемы с завершением. Второй гол не то чтобы вратарский, но не без везения для «Ростова» мяч пересёк там линию.