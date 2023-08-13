​Фассон дал оценку РПЛ

Защитник московского «Локомотива» Лукас Фассон сказал несколько слов по поводу чемпионата России.

«РПЛ - хороший чемпионат, очень конкурентоспособный. Есть много достойных соперников», - сказал Фассон, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Фассон отметил, что он старается изучать русский язык и знает некоторые слова, в том числе и плохие, но их футболист называть не стал.

После четырёх сыгранных матчей нового сезона Премьер-лиги «Локомотив» имеет три зачётных балла в своём активе. Ближайшую игру команда Михаила Галактионова проведёт 19 августа – против «Краснодара» на выезде.