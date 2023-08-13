Попов заявил, что готов возглавить «Рубин»

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов заявил, что он мог бы сменить Рашида Рахимова на посту главного тренера казанской команды.

Напомним, в четырёх турах РПЛ «Рубин» набрал два очка и сейчас занимает 13-е место в турнирной таблице. По мнению Попова, если в ближайших двух матчах результаты команды не станут лучше, то Рахимов может быть отправлен в отставку.

«Есть «Рубин-2», может, оттуда кого-то. Для чего-то ведь там работают люди. Так с ходу молодых специалистов я и не вспомню. Я бы, конечно, предложил себя», — цитирует Попова Metaratings.

Свой следующий матч «Рубин» проведёт 18 августа против «Крыльев Советов». Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.