Сенников: «Ничья с «Крыльями» - хороший результат для «Локомотива»

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о вчерашнем матче между «железнодорожниками» и самарскими «Крыльями Советов». Встреча прошла на «РЖД Арене» и завершилась вничью со счетом 1:1.

«Ничья с «Крыльями» - хороший результат для «Локомотива». Команда Осинькина была лучше. В какой-то степени для «Локомотива» всё сложилось удачно», - приводит слова Сенникова «Чемпионат».

После четырех проведенных туров «Локомотив» набрал пять баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Крылья Советов», в свою очередь, с восемью очками находятся на четвертой строчке.