Легионер «Оренбурга» выбыл на полгода

Новичок «Оренбурга» Томас Муро выбыл на длительный период времени из-за травмы крестообразных связок. Об этом сообщил спортивный директор клуба Вадим Андреев.

«Томас порвал кресты, ему предстоит операция. На восстановление уйдет где‑то полгода», - приводит слова функционера «Матч ТВ».

Таким образом, возвращение аргентинского полузащитника на поле стоит ожидать в весенней части чемпионата России.

21-летний футболист перешел в «Оренбург» из «Химнасии Ла-Плата» в текущее трансферное окно. Сделка обошлась российскому клубу в один миллион евро. Его контракт рассчитан на три сезона.