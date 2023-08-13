Изидор – о матче с «Крыльями Советов»: «Трудно сказать, был ли счёт 1:1 справедливым»

В субботу «Локомотив» и «Крылья Советов» разошлись миром в матче четвёртого тура чемпионата России – ничья 1:1. При этом самарская команда интереснее выглядела в атаке, что нашло отражение в итоговой статистике.

Комментарий по поводу ничейного результата дал нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор.

«Трудно сказать, был ли счёт 1:1 справедливым. С одной стороны, соперник в чём-то был лучше нас, но с другой - мы здорово провели концовку, давили и заслужили ничью», - сказал Изидор, чьи слова приводит ТАСС.

Изидор также отметил действия Ильи Лантратова в рамке ворот, в частности отражённый пенальти.

Следующий матч РПЛ «Локомотив» проведёт 19 августа – против «Краснодара» на выезде.