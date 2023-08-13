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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Изидор оценил старт сезона для «Локомотива»

13 Августа 2023 • 12:36 Комментировать

Нападающий Вильсон Изидор дал комментарий по поводу старта сезона в исполнении «Локомотива». В четырёх турах Премьер-лиги команда Михаила Галактионова смогла набрать пять зачётных баллов. «Железнодорожники» обыграли «Факел» (4:1), сыграли вничью с «Рубином» (2:2) и «Крыльями Советов» (1:1), а также проиграли ЦСКА (1:4).

«Старт сезона для нас складывается непросто, у нас всего одна победа в чемпионате. Конечно, мы хотим выиграть больше матчей, посмотрим, что будет дальше. Мы выходим каждый матч играть на победу», - сказал Изидор, чьи слова приводит ТАСС.

Следующий матч чемпионата России «Локомотив» проведёт в субботу, 19 августа, - против «Краснодара» на выезде. Игра стартует в 19:30 по московскому времени.

Ранее Изидор говорил о том, что он планирует обсудить с «Локомотивом» своё будущее.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Вильсон Изидор
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