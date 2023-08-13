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Бубнов предсказал результат матча «Пари НН» - «Ахмат»

13 Августа 2023 • 12:29 Комментировать

В рамках четвертого тура Российской премьер-лиги состоится поединок «Пари НН» против грозненского «Ахмата». Своими ожиданиями от этого матча поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«2:1. «Пари НН» обладает хорошо сыгранной защитой, умеет действовать от обороны. Пора набирать очки. На матч с «Ахматом» нижегородцы выйдут с серьезным настроем и сумеют победить», - приводит слова Александра издание Sportbox.

Заключительный матч четвертого тура состоится на стадионе в Нижнем Новгороде в понедельник, 14 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж будет доступен на Liveresult.ru.

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