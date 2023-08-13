Мостовой оценил возможный трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад»

Экс-полузащитник сборной России и «Сельты» Александр Мостовой высказал мнение о возможном переходе воспитанника московского «Динамо» Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«В сегодняшней ситуации уехать в Испанию - фантастика. Арсен должен почувствовать, что такое сильный испанский футбол, Ла Лига очень тяжелая. Сначала будет непросто, но нужно доказывать свое умение», - приводятся слова эксперта на страницах «Спорт-Экспресса».

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» договорился с «Динамо» о трансфере Захаряна. Сумма сделки составит 12 миллионов евро. Трудовое соглашение хавбека с «бело-голубыми» рассчитано до лета следующего года.