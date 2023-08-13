Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об игре «Локомотива».

- Как восприняли очковую потерю «Локомотивом»?

- Я этого не ожидал, потому что «Локомотив» весело играл, показывал качества и понимание того, как надо действовать в атаке. Но вчера хорошо провялили себя самарцы. Они цеплялись за эпизоды, имели огромное желание и показали содержательный футбол. А главное, они хорошо контролировали игру: хорошо держали мяч, быстро переходили в атаку и были хороши и в атакующих действиях, и в оборонительных. А «Локомотив» не вышел на свой уровень. Это был не лучший матч «железнодорожников». Думаю, что ничья больше расстроила «Крылья Советов».

- Результат матча закономерен, или «Локомотив» «отскочил»?

- Если на 95-й минуте команда сравнивает счет, значит она «отскочила». Везение было на стороне хозяев.

- Можно ли сказать, что у «Локомотива» игровой кризис?

- Это только в прошедшем матче. В предыдущих играх такого не было. Команда приучила нас к тому, что она играет надежно, уверенно, проявляет хорошие командные скорости. А вчера даже те люди, которые обычно формировали хорошее настроение у болельщиков, не показали свой уровень.

- Может, без Дзюбы команде сложно?

- Нет такой зависимости от одного игрока. Но тут все круто поменялось у команды. Особенно игра в атаке. Когда на поле Дзюба, он цепляется за мяч. При нем игра выстраивается у штрафной площади соперника, а вчера этого не было. Наконечник в атаке отсутствовал. Не было человека, который задавал бы психологическую тональность, и игроки не знали свое направление. Но мне кажется, это больше вопрос психологии. «Локомотив» изначально расставил акценты, кто есть кто. Но это не «Зенит», «Спартак» или ЦСКА. А отношение к сопернику влияет на качество игры. Плюс не было внутреннего огня.

- «Локомотиву» не хватает сыгранности в обороне. Почему у многих наших ведущих клубов проблемы с обороной?

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- Это сегодняшний тренд. Команды не решают свои задачи по игре в обороне. Поэтому мы и видим по четыре-пять пропущенных мячей.

- О чем говорят такие счета?

- Они говорят о том, что команды не понимают, какие задачи стоят перед ними. Оборона выстроена не качественно. Если ты лишаешься мяча, значит, дожжен думать, как его вернуть. И это начинается с нападающих, а не с защитников. Каждый игрок должен думать о том, как не дать возможность сопернику забить. А пока этого фундамента у наших команд нет. Командная игра выстраивается на жидкой основе. Так играют во дворе.

- Как восприняли ситуацию с Дзюбой, который после матча стал угрожать журналисту? Клуб сказал, что он не играл, поэтому является частным лицом, и санкции за такое поведение наложены не будут. Что об этом думаете?

- Каждый воспитанный человек должен держать себя в рамках приличия. Такое не поднимает авторитет и говорит о невысоком уровне воспитания. Если не хочешь отвечать на вопрос, надо закончить диалог.

- «Локомотив» в следующем туре поедет в Краснодар. Допускаете поражение?

- По-всякому может сложиться. «Краснодар» не сильнее «Локомотива». Все будет зависеть от состояния «железнодорожников», от переосмысления произошедшего. А так, ресурсов и сил достаточно, чтобы играть на равных с любой командой РПЛ.

Елена Григорьевская