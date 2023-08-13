Гришин: «Думаю, у ЦСКА получится обыграть «Сочи»

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем матче четвёртого тура РПЛ, в котором «армейцы» примут на своём поле «Сочи».

По мнению эксперта, ЦСКА добьётся в предстоящей встрече победы. Гришин отметил, что матч состоится в Москве, а сочинская команда сейчас имеет определённые проблемы с игрой.

«Для меня «армейцы» в этом матче фавориты. Хотелось бы, чтобы сегодня было много голов, это лучше для зрителей. Да и для меня лучше победить со счётом 3:2, чем 1:0», — цитирует Гришина Metaratings.

Матч ЦСКА — «Сочи» состоится сегодня, 13 августа. Начало этой встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.