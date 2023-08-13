Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк: «Думаю, ЦСКА не упустит шанса взять три очка в матче с «Сочи»

13 Августа 2023 • 11:52 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Сочи
1 1.53 X 4.15 2 6.60
Через 7 ч. 18 мин.

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от матча четвёртого тура РПЛ, в котором ЦСКА примет на своём поле «Сочи».

По мнению эксперта, ЦСКА сумеет добиться в предстоящей встрече победы.  

«ЦСКА сейчас выглядит очень прилично. Думаю, «армейцы» не упустят шанса взять три очка дома», — приводит слова Селюка «СпортКП».

Матч ЦСКА — «Сочи» состоится сегодня, 13 августа, в Москве. Начало этой встречи запланировано на 20:00 по местному времени.

Напомним, на данный момент «армейцы» занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, опережая 10-й «Сочи» на три очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Дмитрий Селюк Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА СОЧИ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
13.08.23 в 15:00
Динамо Москва Динамо Москва
Балтика Балтика
1.56 4.30 6.40
Видео
13.08.23 в 17:30
Зенит Зенит
Факел Факел
1.35 5.00 11.00
Видео
13.08.23 в 20:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Сочи Сочи
1.61 4.10 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Августа
12:36 · Россия. Премьер-лига
Изидор оценил старт сезона для «Локомотива»
12:29 · Россия. Премьер-лига
Бубнов предсказал результат матча «Пари НН» - «Ахмат»
12:21 · Россия. Премьер-лига
Мостовой оценил возможный трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад»
12:05 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «Думаю, у ЦСКА получится обыграть «Сочи»
11:52 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Думаю, ЦСКА не упустит шанса взять три очка в матче с «Сочи»
11:45 · Россия. Премьер-лига
Колосков назвал лучших легионеров в истории РПЛ
11:40 · Россия. Премьер-лига
Зобнин может уйти из «Спартака» в Саудовскую Аравию
11:37 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Я против ухода Гарре в топ-клуб РПЛ»
11:24 · Россия. Премьер-лига
Агент Тормены высказался о возможном переходе футболиста в российский клуб
11:08 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» сообщили, что клуб не устраивают условия, которые предлагает «Вердер» по трансферу Тикнизяна
11:04 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался об игровом времени Бальде в «Спартаке»
10:59 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал победителя поединка ЦСКА - «Сочи»
10:54 · Россия. Премьер-лига
Бубнов сделал прогноз на матч «Зенит» - «Факел» 1
10:52 · Россия. Премьер-лига
Нападающий ЦСКА Гайч: «Был бы рад увидеть Месси в ЦСКА» 2
10:48 · Россия. Премьер-лига
Горшков подвёл итоги матча «Локомотив» - «Крылья Советов»
Все новости
Рекомендуем