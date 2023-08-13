Селюк: «Думаю, ЦСКА не упустит шанса взять три очка в матче с «Сочи»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от матча четвёртого тура РПЛ, в котором ЦСКА примет на своём поле «Сочи».

По мнению эксперта, ЦСКА сумеет добиться в предстоящей встрече победы.

«ЦСКА сейчас выглядит очень прилично. Думаю, «армейцы» не упустят шанса взять три очка дома», — приводит слова Селюка «СпортКП».

Матч ЦСКА — «Сочи» состоится сегодня, 13 августа, в Москве. Начало этой встречи запланировано на 20:00 по местному времени.

Напомним, на данный момент «армейцы» занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, опережая 10-й «Сочи» на три очка.