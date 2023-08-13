Колосков назвал лучших легионеров в истории РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, кого считает лучшими легионерами в истории российского чемпионата.

«Назову Вагнера Лава и Халка, они лучшие, на мой взгляд. Малком? Отличный футболист, но точно не лучший. Думаю, он войдет в пятерку лучших. Но точно не лучший за всю историю», - передает слова Колоскова издание «РБ Спорт».

Напомним, что Малком покинул петербургский «Зенит» в текущее трансферное окно. Бразильский нападающий перешел в саудовский «Аль-Хиляль». На продаже южноамериканского футболиста «сине-бело-голубые» заработали 60 миллионов евро.