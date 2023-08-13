Зобнин может уйти из «Спартака» в Саудовскую Аравию

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин имеет варианты продолжения карьеры за пределами России. Интерес к хавбеку проявляют клубы из Саудовской Аравии и ОАЭ.

«Есть интерес к Зобнину из Саудовской Аравии и ОАЭ, посмотрим, что из этого получится», - рассказал агент Александар Важич в беседе с корреспондентом издания «РБ Спорт».

В текущем сезоне Роман принял участие в шести поединках «народной команды», в которых отметился одним забитым мячом. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в шесть миллионов евро, а его контракт с «красно-белыми» рассчитан до конца июня следующего года.