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Осинькин: «Я против ухода Гарре в топ-клуб РПЛ»

13 Августа 2023 • 11:37 Комментировать
Рубин
...
Крылья Советов
18.08 19:30

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о возможном переходе нападающего самарской команды Бенхамина Гарре в один из топовых российских клубов.

По словам специалиста, он не поддерживает возможный уход аргентинского игрока, однако готов к такому варианту развития событий.

«Что касается Гарре, то я готов к интересу и его возможному уходу в топ-клуб РПЛ. Но, как тренер, я против этого», — цитирует Осинькина «РИА Новости».

Напомним, Гарре перешёл в «Крылья Советов» минувшей зимой из «Расинга». В составе самарской команды вингер успел провести 24 матча, забить пять голов и отдать четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего аргентинца в 3 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин Бенхамин Гарре
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