Агент Тормены высказался о возможном переходе футболиста в российский клуб

Рафаэль Норманд, агент защитника «Браги» Витора Тормены, высказался о возможном переходе своего клиента в российский клуб.

Ранее сообщалось, что 27-летний футболист может продолжить карьеру в «Спартаке» или «Краснодаре».

«Когда игрок приедет в Россию? Извините, но я пока не могу комментировать детали этой сделки», — цитирует агента «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Тормена провёл за «Брагу» 40 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 5 миллионов евро.

Напомним, после четырёх туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая третий «Спартак» на три очка.