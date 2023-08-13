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Масалитин назвал основной недостаток в футболе «Динамо» эксклюзив

13 Августа 2023 • 11:14 Комментировать

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча «Динамо» с «Балтикой».

- На старте чемпионата команда Лички много забивает и много пропускает. Вам нравится такой немного авантюрный стиль?

- Многим болельщикам, конечно, нравятся такие огненные игры, но далеко не всем специалистам нравятся такие концовки. Клуб пропускает очень много голов. Пришёл Личка и поменял схему игры. В команде есть отличная молодёжь, но кто-то из них выстрелил и продолжает подтверждать свой статус игрока основного состава, а кто-то не смог перейти на более высокий уровень. С приходом Смолова место в составе потеряли Грулёв и Гладышев, эпизодически стал терять своё место Тюкавин. Игроки центра поля тоже не могут вернуть себе былой уверенности. Личке потребуется время на перестройку и на приобретение новых кадров. Если у Лички получится всё вышеперечисленное, то мы увидим хорошую боеспособную команду.

- После пяти официальных игр вы видите изменения в игре команды?

- Личка переходит на стандартную схему 4-4-2 с оттянутым Смоловым, а на острие оставляет Тюкавина. Многое зависит от приобретений. Возможно, он вернётся к схеме, по которой играл в «Оренбурге». Я говорю про 4-5-1.

- «Балтика» - это команда для битья как «Торпедо» и «Химки» или же не явный претендент на вылет?

- Две победы в Кубке говорят о том, что команда боеспособная. Игнашевич выбрал свою тактику, команда постоянно прессингует. Такое построение напоминает мне игру киевского «Динамо» в 1980-е годы. Игнашевич выбрал схему, которая работает. Да, пока немного не хватает исполнителей, но пока «Балтика» показывает, что она конкурентоспособный. Пока не ждём такого же провального сезона, как от «Торпедо».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Валерий Масалитин
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