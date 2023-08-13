В «Локомотиве» сообщили, что клуб не устраивают условия, которые предлагает «Вердер» по трансферу Тикнизяна

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о возможном переходе защитника «железнодорожников» Наира Тикнизяна в «Вердер».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» отклонил предложение немецкого клуба по трансферу 24-летнего футболиста.

По словам Ульянова, московский клуб не устраивают условия возможной сделки, поэтому больших подвижек в переговорах пока нет.

«Если и есть какие‑то подвижки, то они незначительные и никак не приближают трансфер. Речь и о сумме трансфера, и о бонусах. Коллеги предлагают такие бонусы, которые заведомо невыполнимы», — приводит слова Ульянова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Тикнизян провёл за «Локомотив» шесть матчей, в которых забил четыре мяча. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 2,5 миллиона евро.