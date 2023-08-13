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Дьяков отреагировал на лидерство «Краснодара» в чемпионате России эксклюзив

13 Августа 2023 • 12:35 Комментировать
Оренбург
0:2
Краснодар
окончен

Бывший защитник «Спартака» и других клубов РПЛ Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о лидерстве «Краснодара» в турнирной таблице чемпионата России.

«Набрали максимальное количество очков, но «Краснодар» отошёл от своей концепции, от стиля. Сейчас больше команда зацикливается на результат. Раньше клуб хотел, чтоб были свои воспитанники, академия, свой стиль. Сейчас они играют по-другому, больше заточены на результат», — сказал Дьяков.

«Краснодар» после четырёх туров набрал 12 очков из 12 возможных. Команда единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. В следующем туре «быки» сыграют против «Локомотива».


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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Виталий Дьяков РПЛ
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