Агент высказался об игровом времени Бальде в «Спартаке»

Футбольный агент Федерико Пасторелло, который представляет интересы нападающего московского «Спартака» Кейта Бальде, поделился мнением об объеме игровой практики своего клиента в «народной команде».

«Это решение тренера. Кейта реагирует профессионально», - передает слова агента издание «Спорт-Экспресс».

Сенегальский нападающий перешел в московский коллектив в прошлом году. В нынешнем сезоне Бальде принял участие в трех поединках за «Спартак», в которых не отметился голевыми действиями. Трудовой договор африканца с клубом рассчитан до 2025 года.