Бубнов назвал победителя поединка ЦСКА - «Сочи»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем матче между столичным ЦСКА и «Сочи» в рамках четвертого тура чемпионата России.

«2:0. ЦСКА выиграл два последних матча в чемпионате, забив семь мячей. Линия обороны «армейцев» надежнее, чем у соперника. Они точно в состоянии обыграть «Сочи», - передает слова Александра Sportbox.

Встреча состоится на столичном стадионе «ВЭБ Арена» в воскресенье, 13 августа. Начало запланировано в 20:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией матча можно будет на Liveresult.ru.