Бубнов сделал прогноз на матч «Зенит» - «Факел»

Петербургский «Зенит» встретится с воронежским «Факелом» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги. Об этом поединке высказался футбольный аналитик Александр Бубнов.

«2:0. «Зениту» терять очки с аутсайдером в преддверии матча со «Спартаком» нельзя ни в коем случае. Воронежцы будут огрызаться, но по мастерству их с «Зенитом» не сравнить», - приводятся слова эксперта на страницах Sportbox.

Матч «Зенит» - «Факел» состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге сегодня, 13 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция игры будет доступна на Liveresult.ru.