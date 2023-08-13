Нападающий ЦСКА Гайч: «Был бы рад увидеть Месси в ЦСКА»

Игрок ЦСКА Адольфо Гайч поделился мнением о возможном переходе знаменитого аргентинского нападающего Лионеля Месси в один из российских клубов.

«Он уже в большом возрасте, но всё возможно. Был бы рад увидеть Лионеля Месси в РПЛ и ЦСКА», — приводит слова Гайча Sport24.

Напомним, в настоящий момент 36-летний Месси выступает за клуб МЛС «Интер Майами». В составе этой команды футболист успел провести пять матчей, забить восемь голов и отдать одну результативную передачу.

Ранее звёздный нападающий также защищал цвета «ПСЖ» и «Барселоны». Отметим, что Месси является лучшим бомбардиром в истории каталонского клуба, а также в истории национальной сборной Аргентины.