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Нападающий ЦСКА Гайч: «Был бы рад увидеть Месси в ЦСКА»

13 Августа 2023 • 10:52 Комментировать (2)
ЦСКА Москва
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Сочи
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Через 8 ч. 43 мин.

Игрок ЦСКА Адольфо Гайч поделился мнением о возможном переходе знаменитого аргентинского нападающего Лионеля Месси в один из российских клубов.

«Он уже в большом возрасте, но всё возможно. Был бы рад увидеть Лионеля Месси в РПЛ и ЦСКА», — приводит слова Гайча Sport24.

Напомним, в настоящий момент 36-летний Месси выступает за клуб МЛС «Интер Майами». В составе этой команды футболист успел провести пять матчей, забить восемь голов и отдать одну результативную передачу.

Ранее звёздный нападающий также защищал цвета «ПСЖ» и «Барселоны». Отметим, что Месси является лучшим бомбардиром в истории каталонского клуба, а также в истории национальной сборной Аргентины.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Лионель Месси Интер Майами Адольфо Гайч
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ЦСКА МОСКВА СОЧИ
Комментарии (2)
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Betsik 08
13 Августа 2023 в 10:56
Гном в своей стихии. Игрушкой американской забавляется. На хрена ему ЦСКА?
Южный201
13 Августа 2023 в 10:55
На безрыбье и рак рыба...
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