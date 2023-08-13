Горшков подвёл итоги матча «Локомотив» - «Крылья Советов»

Защитник самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков подвёл итоги гостевого матча против московского «Локомотива» в рамках четвертого тура Премьер-лиги.

«Обидно упустить победу. Была достаточно хорошая игра. Считаю, что мы доминировали большую часть матча. Да, соперник классный, но мы тоже показали хорошую игру», - приводит слова футболиста издание «Чемпионат».

Встреча состоялась на стадионе «РЖД Арена» и завершилась вничью со счетом 1:1.

По итогам четырех туров Премьер-лиги «Крылья Советов» набрали восемь баллов и располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице.