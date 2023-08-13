Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча «бело-голубых» с «Балтикой».

- На старте чемпионата команда Лички много забивает и много пропускает. Вам нравится такой немного авантюрный стиль?

- Никому не нравится автобус, но победный результат всегда должен быть. Игра забывается, а результат остаётся. Нужно забивать и хорошо играть в атаке, а оборона должна оставлять свои ворота на замке.

- Вы видите тактические новинки в стиле Лички?

- Он улучшил микроклимат в команде. Видно, что ребята стали сплочённее, они радуются друг за друга. Микроклимат и физическую форму в «Динамо» поправили. Теперь надо закрепить результат психологией, а для этого надо победить в матче с «Балтикой». Тем не менее, у меня вызывает опасение игра защитников.

- Коллектив Сергея Игнашевича сможет навязать борьбу столичному клубу?

Понятное дело, что задача «Балтики» - это остаться в РПЛ. Для того, чтобы оценить реальные турнирные перспективы калининградцев, нужно посмотреть на их игры с другими топ-клубами. При должном настрое и самоотдаче можно остаться в высшем дивизионе.