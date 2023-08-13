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Глебов: «Я являюсь футболистом «Ростова», ни с кем в нынешнее трансферное окно не общался»

13 Августа 2023 • 10:39 Комментировать
Сочи
...
Ростов
19.08 20:00

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов признался, что не рассматривал свой возможный уход из клуба нынешним летом.

«Сейчас я являюсь футболистом «Ростова», ни с кем в нынешнее трансферное окно не общался», — цитирует Глебова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что 23-летний футболист может продолжить карьеру в московском «Спартаке».

Действующий контракт Глебова с «Ростовом» рассчитан до лета 2028 года. В текущем розыгрыше РПЛ полузащитник провёл четыре матча, не отметившись в них результативными действиями.

После четырёх туров РПЛ «Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе семь набранных очков. От лидирующего «Краснодара» южане отстают на пять баллов.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Данил Глебов
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