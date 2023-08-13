Сёмин назвал причину увеличения результативности в РПЛ

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о повысившейся результативности в матчах чемпионата России и Кубка страны.

«Не уровень результативности повысился, а уровень ошибок: простых, необязательных. Отсюда такие результативные матчи. Уровень мастерства в определенных моментах очень низок», - приводятся слова специалиста на страницах издания «Спорт-Экспресс».

После четырех туров Премьер-лиги первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». На второй позиции располагается екатеринбургский «Урал», а топ-3 замыкает московский «Спартак».